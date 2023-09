Ue-Italia: Banca europea per gli investimenti, 270 milioni ad Acquedotto pugliese per migliorare il servizio idrico

Migliorare i servizi idrici e di depurazione “per fornire un servizio più efficiente e resiliente a oltre 4 milioni di cittadini in Puglia e Campania”. Sono i principali obiettivi del finanziamento verde (Green Loan) da 270 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) ad Acquedotto pugliese spa (Aqp). Nel dettaglio, le risorse della Bei, come chiarisce una nota dell’istituto finanziario europeo, “sosterranno il programma di investimenti idrici e fognari per il periodo 2023-2027 di Aqp”, che, oltre al finanziamento della Banca dell’Unione europea, riceverà ulteriori fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Grazie alle risorse della Bei e del Pnrr, Acquedotto pugliese prevede di realizzare circa 100 interventi di piccole e medie dimensioni “al fine di migliorare – si specifica – la preservazione e l’utilizzo efficiente delle risorse idriche, ridurre le perdite d’acqua della rete e garantire il rispetto delle normative ambientali nazionali ed europee”. Gli investimenti “contribuiranno a migliorare l’approvvigionamento idrico, la raccolta delle acque reflue, l’ammodernamento dei depuratori esistenti e la costruzione di nuove reti fognarie”. Tale finanziamento “rappresenta uno dei primi Prestiti Verdi della Bei nel settore idrico in Italia ed il primo per un operatore del Mezzogiorno.