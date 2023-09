Diocesi: Pompei, il 1° ottobre mons. Baturi presiederà la supplica alla Madonna. Da stasera la recita della novena e del rosario

Sarà presieduta dal segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, la supplica di domenica 1° ottobre.

Il rito solenne, come tradizione, avrà inizio alle 10.30, con la celebrazione della santa messa, e terminerà con la recita della supplica, alle 12 in punto.

Nei giorni che precedono l’appuntamento, tanto atteso dai fedeli e dai devoti della Madonna, sono in programma, in santuario, una serie di eventi e momenti di preghiera che li accompagneranno fino al giorno della supplica. Da stasera, infatti, alle 18, saranno recitati la novena d’impetrazione e il santo rosario. L’antivigilia della supplica, venerdì 29, inoltre, si svolgerà il rito della discesa del quadro. A presiedere, sarà l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo. Sabato 30, vigilia della supplica, culmine della giornata sarà la veglia mariana che avrà inizio alle 20 e sarà animata, di volta in volta, dall’Ufficio della pastorale familiare e della vita, dall’Ufficio della pastorale vocazionale e dall’Azione cattolica diocesana. Infine, a mezzanotte, l’arcivescovo Caputo celebrerà l’Eucaristia.

Domenica, 1° ottobre, si terrà la supplica. Il rito solenne, interamente presieduto da mons. Baturi, sarà trasmesso in diretta televisiva da Tv2000 (canale 28 Ddt, 157 Sky e 18 Tivùsat), e da Canale 21, l’emittente campana che da oltre trent’anni segue gli eventi e le celebrazioni del santuario.

Per l’intero mese di ottobre, inoltre, Tv2000 trasmetterà, sempre in diretta televisiva, il “Buongiorno a Maria”, dal lunedì al sabato alle 6.30, e la santa messa delle 7 e delle 8.30, alle quali, il sabato e la domenica si aggiunge quella delle 19. Infine, ogni domenica, a partire dall’8 ottobre, Canale 5 trasmetterà la santa messa delle 10.