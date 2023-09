Diocesi: Padova e Chioggia, sabato e domenica il raduno dei giovani post Gmg Lisbona

Sono circa 400 i giovani delle diocesi di Padova e di Chioggia che si ritroveranno a Chioggia domani 23 e domenica 24 settembre per un momento di condivisione dopo l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Lo riferisce la diocesi in un comunicato diffuso oggi. Sarà per loro l’occasione di incontrarsi, condividere esperienze e pregare insieme ai loro vescovi, mons. Claudio Cipolla e mons. Giampaolo Dianin. Il ritrovo è alle ore 15.30 di sabato 23 settembre al campo Duomo di Chioggia (Ve) per un momento di accoglienza. Quindi, divisi per gruppi, comincerà il tempo della condivisione nelle chiese di San Francesco, Santissima Trinità e Santa Caterina. Dopo la cena, alle 20.30 i giovani s’imbarcheranno per l’isola di Pellestrina, dove alle ore 21, nella chiesa di Ognissanti, ci sarà la veglia di preghiera. I giovani pregheranno insieme ai vescovi di Chioggia, mons. Dianin, e di Padova, mons. Cipolla. Domenica 24 settembre i giovani che parteciperanno a questo ritrovo post Gmg si ritroveranno alle 8.30 in basilica cattedrale di Chioggia, per la messa presieduta dal vescovo Dianin.