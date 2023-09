Diocesi: Massa Carrara, domenica la Giornata di spiritualità per catechisti e operatori pastorali con il vescovo Vaccari

“La Tua Parola luce sul mio cammino”. Questo il tema della Giornata di spiritualità per catechisti e operatori pastorali della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli in programma domenica 24 settembre. L’iniziativa sarà ospitata dalle 9.30 alle 17.30 presso la Colonia diocesana di Marina di Carrara.

“Daremo inizio al nostro servizio pastorale con una giornata di spiritualità – si legge nell’invito della direttrice, sr. Sandra Borruto – insieme con il nostro vescovo fra’ Mario. In questo tempo così importante per la nostra Chiesa diocesana, che sta vivendo una riorganizzazione attraverso le unità pastorali, è ancora più urgente continuare a camminare insieme”.