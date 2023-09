Ucraina: il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta al Consiglio di sicurezza dell’Onu, “la pace rimane l’unica via d’uscita”

Il Gran Cancelliere del Sovrano militare Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, ha rilasciato una dichiarazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 21 settembre, nell’ambito del dibattito sull’Ucraina. È la prima volta che un Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta prende la parola al Consiglio di sicurezza.

Nella sua dichiarazione, diffusa oggi con un comunicato, il Gran Cancelliere ha ricordato l’ampia operazione umanitaria intrapresa dall’Ordine di Malta e dalle sue entità e organizzazioni umanitarie dallo scoppio della guerra in Ucraina. Riccardo Paternò di Montecupo ha osservato che “non esiste una soluzione facile a questo conflitto, ma la pace rimane l’unica via d’uscita da questa tragica situazione”. “Siamo consapevoli che il processo potrebbe essere lungo, difficile e doloroso, ma non c’è alternativa se vogliamo arrestare al più presto le enormi sofferenze umane e le ripercussioni economiche e sociali negative della guerra a livello mondiale”. A questo proposito il Gran Cancelliere ha sottolineato i pesanti costi sostenuti dall’economia mondiale e soprattutto dai Paesi più poveri e dai gruppi sociali più vulnerabili. “Gli organismi governativi – ha osservato – e gli analisti indipendenti stimano (prudentemente) che, entro la fine del 2023, l’economia mondiale avrà speso 224 miliardi di dollari per questo conflitto, abbastanza per finanziare l’Unicef per i prossimi trenta e più anni”.