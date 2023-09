Diocesi: mons. Parisi (Lamezia Terme), auguri a mons. Albert per la nomina a vescovo di Oppido-Palmi

Il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, appresa la notizia della nomina di mons. Giuseppe Alberti a vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, “insieme ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, ai diaconi ed ai fedeli della Chiesa lametina, nel ringraziare il Signore per la scelta del Papa, assicura preghiere affinché il ministero pastorale in Calabria del nuovo vescovo sia fecondo. Contestualmente rivolge pensieri di gratitudine ed assicura preghiere per mons. Francesco Milito, finora alla guida della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, per il suo contributo e servizio offerto alla Chiesa calabrese e del suo territorio. Lo rende noto un comunicato della diocesi diffuso oggi.