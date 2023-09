Diocesi: Milano, il 25 settembre l’arcivescovo Delpini interviene al Consiglio comunale. Chiesa in dialogo con comunità finanziaria e politica

Lunedì 25 settembre l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà a Palazzo Marino per partecipare a una seduta del Consiglio comunale interamente dedicata ai temi della crescita economica solidale. L’incontro, promosso dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, vedrà la presenza del sindaco Giuseppe Sala e gli interventi dei rappresentanti della comunità finanziaria nonché degli esponenti dei gruppi consiliari. “Al centro delle riflessioni, in particolare, le problematiche delle famiglie e delle piccole imprese, alle prese con l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse dei mutui, nel contesto di una metropoli in costante evoluzione, fra crescita e disuguaglianze”, anticipa un comunicato della diocesi. A introdurre la seduta, convocata per le ore 16.30, sarà la stessa presidente Buscemi, a cui faranno seguito gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica di Milano, che interagirà con i presidenti di cinque istituti bancari italiani: Augusto Dell’Erba, presidente di Federcasse, Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e vicepresidente vicario di Abi, Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, Pietro Carlo Padoan, presidente di Unicredit, e Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm.

Dopo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari, sarà l’arcivescovo a concludere i lavori con le sue riflessioni. “Si tratta di un’occasione di dialogo tra la Chiesa ambrosiana e il mondo della finanza che dà seguito a un primo momento analogo svoltosi alla Biblioteca Ambrosiana nel 2019”. Il Consiglio sarà trasmesso in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.