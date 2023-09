Educazione finanziaria e gioco d’azzardo: Lumsa, martedì 26 settembre le premiazioni e la presentazione dei dati della seconda edizione del corso

(Foto: Lumsa)

Martedì 26 settembre, presso la sala Giubileo dell’Università Lumsa, a Roma, è in programma la giornata conclusiva del progetto “Una bella educazione 2”, la seconda edizione del fruttuoso percorso di educazione finanziaria per le scuole, avviato dall’Università Lumsa in collaborazione con la Federazione Lazio Umbria Sardegna (FederLus), con il contributo di Fondo Sviluppo.

Nel corso dell’evento, dopo i saluti di benvenuto di Francesco Bonini (rettore dell’Università Lumsa) e di Maurizio Longhi (presidente di FederLus), sono previsti gli interventi di Maurizio Aletti, direttore FederLus, sul tema “Il credito cooperativo: 140 anni al servizio della gente”; Paola Soccorso, consigliere di Consobn su “La finanza tra emozioni e rischi”; Valentina Panna, responsabile Comunicazione Feduf, su “La cultura economica come competenza di cittadinanza”; Claudio Giannotti, professore ordinario economia degli intermediari finanziari all’Università Lumsa, su “I risultati del progetto di educazione finanziaria per gli studenti”.

Saranno presenti gli allievi di alcune delle scuole secondarie superiori che hanno partecipato al corso: Istituto Margherita Hack, sede di Rignano Flaminio (Lazio); Istituto Michelangelo Buonarroti di Guspini (Sardegna); Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma; Liceo ginnasio Sesto Properzio di Assisi (Umbria); Liceo scientifico Innocenzo XII di Anzio (Lazio); Liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno (Umbria).

Il programma proseguirà con un momento animato dalla società di comunicazione e divulgazione scientifica Taxi 1729 che proporrà ai presenti “Fate il nostro gioco”, un talk il cui obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la matematica e la psicologia come una specie di antidoto logico, per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti.

È prevista anche la premiazione dei video più interessanti realizzati dagli studenti su alcuni temi economici finanziari proposti durante “Una bella educazione 2”, che ha coinvolto otto scuole di diverse regioni e oltre 150 studenti, con un percorso educativo e formativo (20 ore distribuite in 5 incontri), a distanza, sotto forma di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Il progetto è stato realizzato da FederLus in partnership con l’Università LUmsa e l’Associazione “Per la retorica”, sotto il patrocino dell’Adeimf, l’Associazione dei docenti di economia degli intermediari finanziari e finanza d’impresa.

“Una bella educazione 2” è diventato un vero e proprio strumento di condivisione e trasmissione di conoscenze di base dell’economia e della finanza, quali l’attività delle banche e il rendimento, il rischio e la diversificazione degli investimenti, la fiducia e la cooperazione come ingredienti della buona finanza, con una parte dedicata al credito cooperativo e i valori che lo distinguono basati sulla mutualità e la solidarietà. Quest’anno il progetto è stato rafforzato con alcuni approfondimenti sui rischi e i pericoli dei giochi d’azzardo, particolarmente apprezzati dagli studenti.