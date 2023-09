Disabilita: Mattarella a ExpoAid 2023, “sforzo collettivo veda le istituzioni registe di un cambiamento di cui ciascuno deve essere protagonista”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(Rimini) “I principi stabiliti dalla Convenzione Onu del 2006 costituiscono pietre miliari ed elementi integranti del diritto nazionale per effetto della ratifica da parte della Repubblica Italiana, in ossequio alla nostra Costituzione che promuove l’eguaglianza, l’inclusione e il pieno godimento dei diritti fondamentali per tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione. È un obiettivo fatto proprio dalla Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e garantire la loro piena partecipazione nella società europea”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai partecipanti a ExpoAid 2023 in corso a Rimini. “La sola affermazione di principi non è sufficiente a rimuovere gli ostacoli – osserva il presidente -, anche di matrice culturale, che ancora oggi si frapponguno al pieno godimento di tali diritti”: “Occorre, infatti, uno sforzo collettivo che veda le Istituzioni registe di un cambiamento di cui ciascuno deve essere protagonista. Servono risorse finanziare adeguate e un’opera di sensibilizzazione e formazione, indirizzata soprattutto ai giovani, sui temi della disabilità, della non discriminazione e dell’inclusione”. Per Mattarella, occorre “dare voce a tante donne e uomini che chiedono di poter vivere, studiare, lavorare e viaggiare in condizioni di parità e di eguaglianza, con la stessa libertà e dignità che la Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce a ciascun individuo fin dalla nascita”.