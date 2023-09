Diocesi: Albenga, domani il convegno di inizio anno pastorale

È in programma per domani, sabato 23 settembre, il convegno di inizio anno pastorale della Chiesa di Albenga-Imperia. L’appuntamento è intitolato “Spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui (Lc 24, 27)” e “…riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24, 35). “Sarà una mattinata importante per la nostra Chiesa locale – viene spiegato in una nota del vicario per il coordinamento dell’attività pastorale, don Pierfrancesco Corsi –, un momento per ‘stare con Lui’, pregare tutti insieme, condividere frammenti di vita e prepararci a ripartire con slancio per questo nuovo anno”. Al convegno, guidato dal vescovo Guglielmo Borghetti, sono invitate a partecipare tutte le realtà diocesane: sacerdoti, diaconi permanenti, membri degli Uffici diocesani, religiose e religiosi, realtà associative, chi si occupa di catechesi e animazione, confraternite e tutti gli operatori pastorali. Il convegno si terrà presso il seminario vescovile in via Galilei, 36 ad Albenga (Sv); sarà presente mons. Claudio Doglio, biblista.