Ue-Regno Unito: Brexit, soluzioni concordate con l’Irlanda del Nord su salute pubblica, farmaci e acciaio

Il Consiglio Ue adotta tre regolamenti per attuare le soluzioni congiunte concordate con il Regno Unito, con il Quadro di Windsor per le relazioni con l’Irlanda del Nord, per la salute pubblica, animale e delle piante, farmaci e alcuni prodotti siderurgici. Lo comunica il Consiglio in una nota. Le nuove norme “permetteranno di trasferire prodotti agroalimentari al dettaglio dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord per il consumo finale con requisiti di certificazione e controlli minimi, una volta che saranno state messe in atto le misure di salvaguardia concordate”. Tra le misure, l’etichettatura “Non destinato all’Ue”, che sarà introdotta gradualmente entro il 1° luglio 2025. “La circolazione di alcune piante da piantare, con una speciale etichetta fitosanitaria, diventerà più facile, così come la circolazione di macchinari agricoli”. Inoltre, il divieto di esportazione dei tuberi-seme di patate sarà eliminato. Anche per i farmaci, che dovranno essere disponibili in Gran Bretagna e nell’Irlanda del Nord nello stesso momento, sarà introdotta l’etichetta “UK only”. Si consentirà di “trasferire alcune categorie di acciaio” dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord in base alle tariffe Ue. “L’Ue sta mantenendo la sua promessa di attuare rapidamente le soluzioni comuni concordate, che rispondono alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle imprese dell’Irlanda del Nord, per le quali l’Ue ha sempre avuto comprensione”, ha dichiarato Jessika Roswall, ministro svedese per gli Affari Ue rappresentando la presidenza di turno Ue.