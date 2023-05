Diocesi: Pavia, domani al santuario della Colombina di Copiano la Festa della Visitazione

Domani, mercoledì 31 maggio, per la memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria a santa Elisabetta sono diversi le celebrazioni in programma al santuario della Colombina di Copiano, nella diocesi di Pavia. “Un’occasione – viene spiegato in una nota – che vuole essere anche un momento condiviso a conclusione delle opere di restauro conservativo esterno del santuario”.

Alle 10.30 sarà mons. Andrea Ripa, vescovo titolare di Cerveteri e segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, a presiedere la celebrazione eucaristica pontificale al termine della quale il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, impartirà la benedizione e rivolgerà e il saluto alle autorità civili e militari presenti. In serata, dalle 20.45, sono in programma la recita del Santo Rosario e il canto delle Litanie Lauretane, la supplica alla Beata Vergine Maria della Colombina e la santa messa solenne presieduta da don Gian Pietro Maggi, parroco della Cattedrale. Al termine, un momento musicale offerto dalla banda di Santa Cecilia di Belgioioso.