Sinodo: Perù, il 31 maggio preghiera nazionale mariana in tutto il Paese

Su invito della Segreteria generale del Sinodo, la Commissione nazionale sinodale della Conferenza episcopale peruviana ha preparato una preghiera mariana per affidare i lavori della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi a Maria, Madre della Chiesa. Il momento di preghiera si svolgerà mercoledì 31 maggio, festa della Visitazione della Vergine Maria e fine del mese mariano, in tutte le giurisdizioni ecclesiastiche del Paese.

In una lettera inviata ai vescovi del Perù, la Commissione nazionale del Sinodo, presieduta da mons. Edinson Farfán, vescovo della prelatura di Chuquibambilla, ha suggerito ai presuli che questa semplice preghiera possa raggiungere tutti i santuari e i luoghi mariani del Paese, soprattutto quelli più remoti.