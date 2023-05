Pentecoste: Ragusa, al santuario di Maria Ss. di Gulfi l’incontro delle aggregazioni laicali della diocesi

È stata una giornata di festa, un evento di gioia per vivere la comunione ecclesiale che nasce proprio nel giorno di Pentecoste quello vissuto domenica dalle aggregazioni laicali della diocesi di Ragusa che hanno celebrato sul sagrato del santuario di Maria Ss. di Gulfi, la solennità della Pentecoste. “Le aggregazioni laicali. Compagni di viaggio per una Chiesa sinodale” – viene sottolineato in una nota diffusa oggi – è stato il tema scelto quest’anno in piena sintonia con lo spirito del Sinodo che sta impegnando anche la nostra Chiesa.

I numerosi partecipanti, provenienti da ogni parte della diocesi ed espressione di gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali, hanno pregato e invocato lo Spirito insieme al vescovo Giuseppe La Placa, ai sacerdoti e alla comunità del Seminario per la quale si è pregato in tutte le celebrazioni. Preghiere particolari sono state innalzate anche per i giovani che sono stati presenti a Gulfi con la Croce diocesana della Giornata mondiale della gioventù la cui accoglienza è stato uno dei momenti più significativi, così come l’intronizzazione della Parola e dell’icona di Maria in un luogo che è simbolo, per la diocesi di Ragusa, della spiritualità mariana.

“Vivendo il secondo anno del cammino sinodale, la giornata della Pentecoste – conclude la nota – è stata legata proprio all’invocazione dello Spirito Santo su questo percorso che sta vivendo anche la nostra Chiesa locale. Prendendo spunto da questo si sono sviluppate le testimonianze di sinodalità quotidiana ed è stato rinnovato l’invito a camminare insieme, in stile sinodale. Proprio come ha detto tante volte Papa Francesco, ‘ci salviamo solo se camminiamo insieme’”.