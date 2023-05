Alluvioni in Emilia Romagna: Mattarella a Ravenna, nella tragedia “una grande testimonianza di senso civico, solidarietà, generosità, impegno”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“È stata una grande testimonianza di senso civico, di senso di solidarietà, di generosità, di impegno. Anche oltre ai doveri di istituto, è stato il frutto di una concezione di cittadinanza piena che avete espresso”. È il tributo espresso oggi pomeriggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Ravenna una delegazione di coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza.

Il capo dello Stato non ha voluto far mancare “un pensiero alle vittime che in tutta la Romagna sono state tolte alla vita da quanto è avvenuto”. E poi ha aggiunto “un pensiero di solidarietà a chi ha, in questo momento, il pensiero rispetto alla propria abitazione devastata, ai ricordi di una vita perduti, ai luoghi di lavoro – commerciali, agricoli, professionali, industriali – che sono inagibili”. “Tutto questo – ha osservato – richiede un grande sforzo. Ma in questo Ravenna e tutta la Romagna non saranno soli. Vi sarà una costante e non momentanea attenzione, ininterrotta, da parte delle pubbliche istituzioni nazionali”. “E anch’io – ha assicurato Mattarella – parteciperò a questa attenzione piena, costante che, a fari spenti, a riflettori appannati, dopo l’emergenza che ha occupato le pagine dei giornali e delle tv, continui con la medesima attenzione”.