Scuole paritarie: Modena, si festeggiano i cent’anni della San Faustino. Visite e messa con l’arcivescovo Castellucci

Il 31 maggio la scuola parrocchiale paritaria San Faustino gli insegnanti, gli ex alunni e quelli di oggi che la frequentano, celebreranno i cent’anni di attività a Modena. Per festeggiare la ricorrenza, infatti, nel pomeriggio le varie generazioni che si sono succedute si troveranno tutte assieme alle 18.30 presso il cortile della scuola e in processione si dirigeranno presso la chiesa di san Faustino, dove alle 19 l’arcivescovo Erio Castellucci celebrerà una messa. Saranno presenti molte delle Suore Francescane che negli anni hanno insegnato, sia alla materna che alle elementari, assieme agli ex parroci che negli anni si sono susseguiti. Al termine della celebrazione si ritornerà a scuola per festeggiare insieme in compagnia con tutti gli alunni di ieri e di oggi: per condividere questo traguardo molto importante, visitando i locali, rivivendo e ricordando i momenti di un tempo passato, oltre che brindare insieme.