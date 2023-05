Solidarietà: Acli Roma, oggi messa nel Centro agroalimentare Roma a Guidonia. Presiede don Mazzitelli (Elemosineria Apostolica)

Stamattina, alle ore 11, presso la cappella Regina della Pace del Centro Agroalimentare Roma a Guidonia, don Francesco Mazzitelli, capo ufficio dell’Elemosineria Apostolica, celebrerà la messa a chiusura del mese mariano nell’area mercato dove si trova la cappella affidata alle Acli di Roma e provincia. La celebrazione è stata organizzata dalle Acli di Roma in collaborazione con i circoli Acli Mons. Rusconi di Montecelio e Luigi Sturzo di Guidonia. Saranno presenti anche il presidente del Car, Valter Giammaria, e il direttore generale del Car, Fabio Massimo Pallottini. “La cappellina del Car – dichiara Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia –, che le Acli di Roma custodiscono con amore, è un piccolo faro di speranza perché è dedicata a Maria Regina della pace di cui c’è tanto bisogno in questi tempi e proprio oggi faremo una preghiera speciale per invocare il cessate il fuoco in Ucraina e in tante nazioni nel mondo dilaniate da conflitti”. “Il Centro Agroalimentare di Roma – aggiunge Fabio Massimo Pallottini – ha un cuore grande, e quanto facciamo con Acli di Roma ne è la conferma. I nostri operatori sono da sempre attenti alla solidarietà e agli ultimi”. “La celebrazione di oggi – conclude Borzì – ha anche un doppio significato, in un luogo così simbolico. Il primo quello di pregare per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli che svolgono mansioni faticose e usuranti, e la seconda ringraziare gli operatori del Car che, con grande generosità, donano tonnellate di frutta, verdura e pesce di prima qualità che le Acli di Roma fanno arrivare nella capitale e nella provincia alla mense delle persone fragili e in difficoltà”.