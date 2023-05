Diocesi: Reggio Calabria, domani a Bagnara la veglia mariana sinodale e l’incoronazione della statua della Madonna della montagna di Polsi

Nel giorno della memoria liturgica della Visitazione della Vergine e a conclusione del mese mariano (31 maggio), in tutte le diocesi d’Italia ci sarà un momento di preghiera in uno o più santuari. Nell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, la scelta è ricaduta sulla chiesa abbaziale di Santa Maria e i XII Apostoli di Bagnara Calabra, cittadina tirrenica che ospiterà, lo stesso giorno, un altro importante momento di fede e devozione.

La Conferenza episcopale italiana, rispondendo all’invito della Segreteria generale del Sinodo, ha chiesto a tutte le diocesi italiane di promuovere un momento di devozione in uno o più santuari mariani di particolare rilevanza per mercoledì 31 maggio, memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria e a conclusione del mese mariano. La preghiera ha l’obiettivo di favorire la partecipazione delle diverse vocazioni ecclesiali (laicale, sacerdotale, vita consacrata) in preparazione alla sedicesima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi che si articolerà in due sessioni: dal 4 al 29 ottobre di quest’anno e nell’ottobre 2024. Il 31 maggio, dunque, sarà occasione per porre sotto la protezione della Madonna questo importante momento e tutto il processo sinodale della Chiesa. Anche la comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova parteciperà alla preghiera. Su invito dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, i fedeli si raduneranno in preghiera, mercoledì 31 maggio alle 18.30, a Bagnara Calabra, dove si svolgerà l’incoronazione della statua processionale della Madonna di Polsi, alla presenza di tanti fedeli e dei vescovi di Locri-Gerace e Oppido-Palmi, mons. Francesco Oliva e mons. Francesco Milito. La statua della Madonna della Montagna verrà, dunque, incoronata da mons. Morrone, che è anche presidente della Cec, e dai vescovi Oliva e Milito, alla presenza delle massime cariche istituzionali della Regione. La giornata di preghiera e devozione avrà inizio, alle 7.30, con la preghiera della lodi presso la chiesa abbaziale Santa Maria e i XII Apostoli, dove alle 13 sarà celebrata una santa messa. Alle 18.30, poi, la statua processionale della Madonna della Montagna di Polsi sarà portata in processione fino a piazza Municipio. Qui, alle 19, l’arcivescovo Morrone presiederà la solenne concelebrazione eucaristica e il rito della benedizione e incoronazione, con i vescovi Oliva e Milito. Infine, alle 23, la sacra effigie sarà portata in processione da piazza Municipio alla chiesa dei Santi Pietro Paolo, dove rimarrà esposta fino al 3 giugno (dalle 9 alle 21.30) per venerazione e la preghiera dei pellegrini.