Scuola: Its, ministro Valditara firma decreto che ripartisce ulteriori risorse Pnrr per 700 milioni a 125 istituti

Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che ripartisce ulteriori 700 milioni di euro di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) tra tutte le Fondazioni Its Academy accreditate con almeno un percorso di formazione attivo. Il riparto finanzierà 125 istituti ed è stato definito dopo un proficuo confronto in Conferenza delle Regioni.

I fondi saranno destinati a incrementare l’offerta didattica delle Fondazioni Its Academy e a rafforzare la partecipazione delle aziende ai processi formativi. In particolare, il riparto riguarderà l’adeguamento delle competenze 4.0, i settori di sviluppo strategici nelle aree tecnologiche, le attività di orientamento in entrata e in uscita, la concessione di borse di studio, il sostegno per lo svolgimento di stage e tirocini anche all’estero, la formazione dei docenti.

Con successivo decreto del ministro, potranno essere ripartite ulteriori risorse tra le Fondazioni Ita Academy accreditate di nuova costituzione che abbiano attivato almeno un percorso didattico e che non siano state inserite in questo riparto.

“Con questo ingente stanziamento potenzieremo le Fondazioni Ita Academy, che nei prossimi anni conosceranno uno sviluppo importante, e rafforzeremo la sinergia tra scuola e aziende”, ha dichiarato Valditara, secondo il quale “tutti i percorsi formativi devono avere uguale dignità”.