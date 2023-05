Diocesi: Sassari, in serata a Porto Torres convegno su “I prodromi della cristianità nella città di Turris Libisonis. Nuove scoperte”

È in programma per la serata di oggi, martedì 30 maggio, a Porto Torres, il convegno storico culturale “I prodromi della cristianità nella città di Turris Libisonis. Nuove scoperte”. L’iniziativa, ospitata dalle 18.30 nella sala conferenze del Museo del Porto, è promossa dalla Fondazione Accademia, Casa di popoli, culture e religioni in occasione della ricorrenza della dedicazione della basilica di San Gavino.

Interverranno Gabriella Gasperetti, responsabile Area funzionale Patrimonio archeologico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e il medievista Gianluigi Marras, funzionario archeologo della Soprintendenza Abap per le Province di Sassari e Nuoro, moderati da Mauro Quidacciolu, direttore dell’Ufficio per il patrimonio ecclesiastico dell’arcidiocesi di Sassari.