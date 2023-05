Istruzione e formazione professionale: Inapp, “volano le iscrizioni alla nuova sussidiarietà (+79%), cresce ancora il duale (+11,4%)”

“Cresce la voglia di imparare a fare nei giovani che scelgono i percorse di Istruzione e formazione professionale (Iefp). Anche nell’anno formativo 2020-2021 aumenta il numero di iscrizioni alla nuova sussidiarietà: +79% rispetto all’anno precedente”. È quanto emerge dal XX Rapporto di monitoraggio del sistema di istruzione e formazione professionale e dei percorsi in duale nella Iefp che anno l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) realizza per conto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I dati diffusi parlano di 33.663 iscritti, poco meno dei 35.286 dell’integrativa e assorbono quasi 15mila dei 36mila iscritti persi nell’ultimo anno dai due modelli sussidiari in via di estinzione. Aumentano anche gli iscritti al duale (+11,4%), seppur ad un ritmo meno sostenuto dell’anno precedente. In cinque anni formativi sono di fatto raddoppiati.

La partecipazione al sistema della Iefp – viene spiegato – registra invece una diminuzione del 10,9%, da addebitare perlopiù agli istituti professionali (-23%) e per la prima volta anche ai centri accreditati (-2,8%). Se si osserva il solo triennio, si registra una flessione delle iscrizioni del -10,8% (205.789 iscritti a fronte dei 230.811 dell’anno precedente).