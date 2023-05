Diocesi: Rossano-Cariati, a Corigliano sabato scorso il quinto incontro sui “Passi del Concilio”

Sabato 27 maggio nella parrocchia Ss. Nicola e Leone a Corigliano-Rossano si è svolto il quinto appuntamento del percorso pastorale diocesano “Sui passi del Concilio” nel 60° anniversario del Concilio ecumenico vaticano II. A introdurre il tema il coordinatore del percorso, don Giuseppe Ruffo, che si è soffermato sulla Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudium et spes” e ha presentato il relatore padre Onofrio Farinola, cultore di Pastorale del Creato ed Ecologia integrale, che ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale presso la Pontificia Università Teologica dell’Italia meridionale di Napoli. Il relatore ha ribadito che questo è “un documento dal sapore tutto umano e che riassume tutto il Concilio, esso è diviso in due parti: l’aspetto dottrinale e l’aspetto applicativo/pastorale”. Si è poi soffermato sulla parola pastorale e la cui forma di azione “è annunciare e celebrare Cristo morto e risorto. Il principio della pastorale è l’Incarnazione di Gesù e il soggetto della pastorale sono tutti gli uomini. Anche il Sinodo che stiamo vivendo è frutto del Concilio e ci sta aiutando a cambiare lo stile per una nuova pastorale”. L’incontro è stato chiuso dall’arcivescovo mons. Maurizio Aloise: “La Chiesa – ha detto – ha il compito di ascoltare e farsi ascoltare con un atteggiamento di dialogo con la forma della conversazione spirituale, una Chiesa a servizio della comunità che si prende cura di tutti gli aspetti dell’umanità”.