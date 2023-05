Gmg Lisbona 2023: 750 giovani e 5 vescovi da 15 diocesi di Inghilterra e Galles. Per pagare il viaggio torte e lavaggio auto

“Si tratta di un momento straordinario per i giovani, che li trasforma profondamente. Per questo motivo sono andata a Cracovia, nel 2016, e torno, quest’anno, a Lisbona. Vedi milioni di persone come te, tutte insieme, e ti accorgi che non sei sola, nel tuo viaggio di fede, che la Chiesa è molto più grande della tua parrocchia e che puoi davvero incontrare Gesù”. Così Beth Przybylska, 28 anni, racconta la sua esperienza della “Giornata mondiale della gioventù”. Quest’anno accompagnerà 750 giovani, tra i 16 e i 35 anni, e cinque vescovi in partenza da 15 delle 22 diocesi di Inghilterra e Galles, Hallam, Salford, Plymouth, Leeds, Birmingham, Shrewsbury, Brentwood, Southwark, Hexham e Newcastle, Arundel e Brighton, Middlesborough, Portsmouth, East Anglia, Westminster e Clifton. Lavora per CymFed, federazione che raccoglie 58 organizzazioni cattoliche che si occupano di giovani in Inghilterra e Galles. “A Lisbona andranno anche gruppi organizzati dalla Società San Vincenzo De Paoli e da Jesus Youth, movimento internazionale cattolico”, racconta ancora Beth. “Da due anni le diocesi stanno invitando i giovani e li stanno preparando. Alcune pagano per loro, mentre altre li incoraggiano a trovare i soldi” per il viaggio “facendosi sponsorizzare, oppure vendendo torte e lavando automobili. Alcune diocesi hanno deciso di portare i loro giovani a Lisbona una settimana prima della Gmg, così che possano stare con famiglie del posto e capire meglio la cultura del Paese”.