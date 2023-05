Giornata senza tabacco: Pichini (Iss), “monitorare tutti i prodotti in commercio perché creano dipendenza in persone molto giovani”

“È necessario monitorare tutti i prodotti in commercio contenenti tabacco e/o nicotina. Questo perché si tratta di dispositivi che creano dipendenza in persone molto giovani, che non dovrebbero né utilizzarli né comprarli, e che espongono i ragazzi a sostanze nuove e in quantità che non sono controllabili”. Lo spiega Simona Pichini, che dirige il Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss), a commento del Rapporto nazionale sul tabagismo dell’Istituto superiore di sanità (Iss) diffuso in occasione della Giornata mondiale senza tabacco di domani, promossa dall’Oms.

“Alla luce dei risultati delle indagini condotte sui giovani, risultano preoccupanti i dati sui consumi dei nuovi prodotti – spiega Luisa Mastrobattista, ricercatrice del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss – in quanto tra coloro che consumano almeno un prodotto contenente tabacco o nicotina, l’83,6% degli 11-13enni e il 59,8% dei 14-17enni usa la sigaretta elettronica e il 9,9% degli 11-13enni e il 33,2% dei 14-17enni consuma tabacco riscaldato”.