Ue: incendi boschivi, raddoppio della flotta aerea antincendio europea

Il commissario Ue per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha annunciato oggi il raddoppio della flotta aerea antincendio di rescEu, durante un intervento in occasione del decimo anniversario del coordinamento della risposta alle emergenze del Centro europeo. La riserva di aeromobili antincendio di rescEu comprende 24 aerei e 4 elicotteri provenienti da 10 Stati membri: due aerei da scavo medi dalla Croazia, due aerei leggeri da Cipro, due elicotteri dalla Repubblica Ceca, due aerei da scavo medi e un elicottero dalla Francia, due aerei leggeri dalla Germania, due aerei medi, due aerei leggeri e un elicottero dalla Grecia, due aerei medi scooping e due aerei leggeri dall’Italia, due aerei leggeri dal Portogallo, due aerei da scavo medi dalla Spagna, quattro aerei leggeri dalla Svezia. Inoltre, Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia invieranno quasi 450 vigili del fuoco da preposizionare in Francia, Grecia e Portogallo.

“A seguito degli appelli dei ministri dell’Ue e del Parlamento europeo, nel 2022 la Commissione ha sviluppato anche – spiega un comunicato – un piano d’azione per la prevenzione degli incendi boschivi. Questo piano d’azione è organizzato attorno a tre obiettivi: migliorare la capacità amministrativa; migliorare la conoscenza; aumentare gli investimenti in azioni di prevenzione degli incendi boschivi”.