Sinodo: San Miniato, domani nel santuario della Madre dei Bimbi a Cigoli preghiera mariana in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria

Domani, mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, sarà il santuario della Madonna dei Bimbi a Cigoli ad ospitare, nella diocesi di San Miniato, il momento di preghiera mariano in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi come suggerito dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.

Alle 18.30, il vescovo Giovanni Paccosi presiederà le preghiera per “sensibilizzare il Popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale” e per “porre sotto la speciale protezione di Maria tutto il processo sinodale della Chiesa, e in particolare i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi”.