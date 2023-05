Diocesi: Bolzano, Cresima per 12 giovani adulti

A Pentecoste il decano di Bolzano, don Mario Gretter, ha impartito a 12 giovani adulti il sacramento della cresima. I candidati si sono preparati per mesi a questo momento, accompagnati da alcuni catechisti e sacerdoti sotto la direzione dell’Ufficio scuola e catechesi della diocesi. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani a Bolzano. Nella sua omelia il decano ha parlato della festa di Pentecoste: “Lo Spirito Santo ci sprona a vivere una vita libera e non solo nella Festa di Pentecoste ma tutti i giorni, se ci lasciamo guidare dalla sua forza”. Il prossimo percorso diocesano di preparazione alla cresima degli adulti si terrà a partire dal 20 settembre.