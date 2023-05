Diocesi: Brescia, stasera presentazione di “Un anno con Caritas 2022” e inaugurazione del percorso fotografico “Rivolgere lo sguardo per ascoltare. Una riga più in basso”

È in programma per la serata di oggi, martedì 30 maggio, a Brescia, la presentazione di “Un anno con Caritas 2022” e l’inaugurazione del percorso fotografico “Rivolgere lo sguardo per ascoltare. Una riga più in basso”. Ad ospitare l’evento sarà dalle 20.30 la suggestiva cornice del Duomo vecchio.

“Nel solco della continuità con le pubblicazioni di ‘Un anno con Caritas 2020’ e ‘Un anno con Caritas 2021’, anche per il 2022 – si legge in una nota – Caritas diocesana di Brescia propone ‘Un anno con Caritas’ nella versione ‘Racconti’”, nella consapevolezza che – come ha scritto Papa Francesco nel Messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali – “per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita”. Ventinove i racconti di “Un anno con Caritas 2022”, unica la trama: la carità tra sogno e realtà, nel solco della civiltà dell’amore (san Paolo VI).

Nell’occasione verrà inaugurato anche il percorso fotografico “Rivolgere lo sguardo per ascoltare. Una riga più in basso”, una delle iniziative di Caritas diocesana bergamasca e Caritas diocesana di Brescia realizzate in occasione dell’anno della Capitale della Cultura 2023.