Guerra in Ucraina: don Artime (rettor maggiore Salesiani), “continuiamo ad aiutarla”, “pienamente d’accordo con il Papa”

“Continuiamo ad aiutare l’Ucraina”. È nello stesso tempo un invito e una conferma della propria attività, quello lanciato dal rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, durante la presentazione, a Roma, presso il Collegio Teutonico, del volume “Il carisma della presenza e della speranza” (Salesiani don Bosco), che raccoglie i viaggi compiuti da don Ángel intorno al mondo negli ultimi 15 mesi, dall’inizio del 2022 a marzo 2023, per visitare le case di una Congregazione che opera in 136 Paesi del mondo ed opera in tutti i continenti. “Ci sono 16 opere salesiane in Ucraina”, ha detto il rettor maggior conversando con alcuni giornalisti a margine dell’evento: “Case di accoglienza pe famiglie, case per orfani e per ragazzi, scuole, spazi aggregativi per i giovani. Sono stato in Ucraina prima della guerra, ma ora non abbiamo il permesso di viaggiare in quei territori, ci viene sconsigliato”. Continua, però, l’attività di accoglienza dei Salesiani a migliaia di ucraini che fuggono dalla guerra per trovare rifugio nei Paesi limitrofi, come la Polonia e la Slovacchia. “Fin dagli inizi della guerra abbiamo offerto accoglienza a molti ucraini anche al Valdocco”, il riferimento alla situazione della “casa madre”, da dove tutta l’opera di Don Bosco è cominciata: “molti sono ritornati”. Anche in Russia, ha reso noto don Artime, c’è una presenza salesiana: “Lavoriamo insieme con alcune famiglie. Quanto alla posizione di Papa Francesco, don Artime si è detto “pienamente d’accordo con il Santo Padre: lui si offre con tanta prontezza per la pace. Anche quando i movimenti politici vanno per un’altra strada, noi dobbiamo continuare ad offrire elementi di speranza. Senza giustizia, non è possibile ottenere pace: bisogna fare un cammino di dialogo, trovare insieme un sentiero comune per la pace, tenendo presente che non c’è pace senza giustizia”.