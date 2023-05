Alluvioni Emilia Romagna: Fidae, al via raccolta fondi per le scuole cattoliche danneggiate

Un bagno di solidarietà per scaldare i cuori è il motto scelto dalla Fidae nazionale per lanciare la campagna di raccolta fondi necessaria a coprire i danni che le ripetute alluvioni dei giorni scorsi hanno causato ad alcuni istituti cattolici della regione Emilia Romagna. “Ci siamo messi in contatto con tutte le scuole del territorio colpito – ha dichiarato la presidente nazionale, Virginia Kaladich – e sono emerse alcune urgenze che vorremmo cercare di risolvere per dare a tutti l’opportunità di programmare il nuovo anno scolastico con serenità”. In particolare i materiali di cui c’è bisogno sono banchi e sedie, cattedre, lavagne, ante per i portoni di ingresso e ante per le porte delle aule, scaffalature, poltrone e materiali vari per teatro, pc, casse, aspirapolveri, cavetteria varia e tante altre cose che si può contribuire ad acquistare con un’offerta libera all’IBAN IT61-Y-05034-12112-000000000923 intestato a Fidae, con causale: Scuole Fidae – Alluvione Emilia Romagna.