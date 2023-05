America Latina: Porto Rico, da domani l’assemblea continentale della Caritas

Porto Rico accoglierà, a partire da domani, i membri della Caritas dell’America Latina e dei Caraibi, chiamati a partecipare al XX Congresso della Caritas dell’America Latina e dei Caraibi. Il tema dell’incontro è: “Caritas sinodale, solidale e fraterna; insieme ai poveri rinnoviamo la speranza”. “La partecipazione di tutta la nostra rete ecclesiale è molto importante, perché vogliamo che questa dinamica sia nello spirito della fase sinodale”, afferma padre Francisco Hernández, segretario esecutivo uscente, sul sito del Celam. È un processo che nasce dal basso, che è stato avviato nelle parrocchie, cercando con la luce dello Spirito Santo “la costruzione del Regno per trasformare le nostre realtà a partire da uno spirito di comunione e partecipazione, in modo tale che altre realtà siano possibili”. L’incontro, che si svolgerà sia di persona che online, prevede diverse conferenze in cui figure di spicco della Chiesa del continente aiuteranno a riflettere sull’attuale situazione sociale ed ecclesiale. Inoltre, ci saranno piccoli workshop a cui potranno partecipare fino a 16 persone, su nove tematiche: i giovani; camminare insieme con comunità resilienti, una necessità di fronte alle molteplici minacce nella regione; sinodalità ecologica, nel dare vita a reti per la cura della casa comune; populismo, polarizzazione e nuove minacce alla democrazia; nuove economie e buon vivere, alla ricerca di “alternative economiche per la generazione di reddito”, ma anche per crescere nel cosiddetto “buen vivir”; incoraggiare la carità trasformatrice nelle comunità, poiché è tempo di ripensare a quale modello pastorale proporre alle parrocchie; diritti umani, pace e riconciliazione, visti i conflitti sociali, ambientali, di sicurezza, etnico-territoriali e le violenze di vario tipo; anziani; migrazione, rifugio e tratta.