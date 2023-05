Diocesi: Milano, nuova app della Chiesa ambrosiana. A portata di smartphone notizie, documenti e informazioni di servizio

È disponibile da oggi gratuitamente, su tutti gli store, la app ufficiale della diocesi di Milano, “ChiesadiMilano”. La app consente – come chiarisce l’ufficio Comunicazioni della curia ambrosiana – un accesso “immediato a numerosi contenuti relativi alla diocesi: le omelie e i documenti principali del magistero dell’arcivescovo, mons. Mario Delpini, l’agenda dei suoi impegni pubblici, i riferimenti dei diversi vicariati e uffici di Curia, le informazioni basilari sulle 1.107 parrocchie della diocesi, i comunicati stampa e le ultime news, le gallerie fotografiche e i video degli eventi diocesani”. La app “ChiesadiMilano” è concepita “con uno scopo prevalentemente informativo e di servizio. In un disegno complessivo che si va via via a comporre, essa si aggiunge ad altri strumenti digitali già attivi”, in particolare la app “Cei – Liturgia delle ore”, che racchiude i testi per la preghiera quotidiana e la celebrazione della messa in rito Ambrosiano e Romano. Essa prevede per i sacerdoti della diocesi l’accesso a un’area riservata in cui consultare ulteriori informazioni su enti e persone della Chiesa ambrosiana.

“Quest’ultimo aspetto è strettamente collegato con un altro progetto che proprio in questi giorni prende il via, su impulso dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero”, ovvero quello dell’“identità digitale” del sacerdote. “Tale identità diventerà progressivamente strumento sia per l’accesso ai portali dell’Istituto centrale sia per la comunicazione istituzionale da parte anche della stessa diocesi di Milano. Uno dei primi utilizzi della nuova identità digitale sarà proprio la possibilità per i sacerdoti di accedere all’area riservata della app diocesana”.

Infine, nell’ottica di facilitare la consultazione da parte dei fedeli della Diocesi, è stata rinnovata la piattaforma online per la ricerca delle parrocchie e degli orari delle celebrazioni https://www.orarimesse.it/milano. La piattaforma, accessibile anche dal portale diocesano (www.chiesadimilano.it), verrà progressivamente aggiornata e integrata con la stessa app ChiesadiMilano.