Diocesi: Reggio Emilia, il ricordo di mons. Gazzotti a cinque mesi dalla scomparsa

Il Gruppo Amici di Terra Santa ricorderà a Reggio Emilia, mercoledì 31 maggio, mons. Gianfranco Gazzotti a cinque mesi esatti dalla scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 2022.

L’appuntamento è per le 17.30 nella basilica cittadina di San Prospero, di cui don Gianfranco è stato parroco dal 2007 e poi rettore. Sarà recitato a chiusura del mese mariano il santo rosario, a cui seguirà la celebrazione eucaristica. Mons. Gazzotti per anni ha promosso in maggio i rosari serali nei cortili della parrocchia. Inoltre è stato fondatore e animatore del Gruppo Amici di Terra Santa, che ha guidato in centinaia di pellegrinaggi sia nella terra di Gesù che in altri luoghi della cristianità: Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Armenia; nonché ai santuari mariani di Lourdes e Fatima. Proprio per questa sua generoso e prezioso servizio, durato ininterrottamente per oltre mezzo secolo, il 1° dicembre 2014 – in occasione del tradizionale incontro natalizio degli Amici di Terra Santa – il francescano padre Ibrahim Faltas, già parroco a Betlemme, aveva appuntato a mons. Gazzotti la “Croce d’oro del pellegrino” decretata dalla Custodia di Terra Santa. “I pellegrinaggi guidati da don Gazzotti in Terra Santa sono sempre stati contraddistinti da intense celebrazioni eucaristiche in luoghi particolarmente simbolici – dalle basiliche del Santo Sepolcro e Nazareth, alla chiesa dell’Orto degli Ulivi, al deserto di Giuda -, da forti momenti di preghiera comunitaria e di canti – sostenuti dalla sua bellissima voce-, e in particolare di generoso e sensibile sostegno economico ad istituzioni educative, ospedaliere, caritative cattoliche operanti in Terra Santa a favore dei poveri, dei disabili e degli orfani”, ricorda una nota.