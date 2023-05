Diocesi: Ariano Irpino-Lacedonia, stasera fiaccolata per ricordare 3 giovani morti in un incidente nel Foggiano

“Abbiamo bisogno di fare qualcosa. Di pregare, di sentirci uniti. Uniti in un dolore straziante, tremendo. Abbiamo bisogno di far arrivare il nostro grido di preghiera fino al cielo. Fino ad Emilio, Pamela ed Emanuele. Abbiamo bisogno che le loro famiglie sappiano che in questo momento di infinita tristezza e di dolore immenso non sono sole”. Lo scrive il vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, mons. Sergio Melillo, annunciando “una fiaccolata voluta fortemente dalla diocesi Ariano-Lacedonia e dalle associazioni cittadine”, per ricordare i tre giovani deceduti in un incidente stradale nel Foggiano: Emilio D’Avella, la fidanzata Pamela Mustone e il loro amico, Emanuele Serafino.

L’appuntamento è per stasera, alle ore 20. Si partirà da Piazza Mazzini (Pasteni), si percorrerà il centro storico e si arriverà in Piazza Plebiscito.