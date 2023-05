Comunità politica europea: Moldavia ospita la seconda riunione. In arrivo leader da 27 Paesi Ue e 17 Stati extra-Ue

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell, parteciperanno giovedì 1° giugno alla seconda riunione della Comunità politica europea, ospitata dalla presidente della Moldavia, Maia Sandu. Lo comunica in una nota la Commissione europea. I capi di Stato e di governo di tutto il continente si riuniranno a Bulboaca, in Moldavia, per promuovere “il dialogo politico e la cooperazione per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo”. La Comunità politica europea è un forum di dialogo informale tra i leader dei 27 Paesi Ue e 17 Stati extra-Ue che ha preso il via a Praga lo scorso ottobre. La piattaforma è stata proposta dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per confrontarsi su temi strategici come energia, economia, ambiente, sicurezza, migrazione, mobilità e la guerra in Ucraina. Tra gli Stati extra Ue partecipano: Serbia, Ucraina, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Liechtenstein, Svizzera, Georgia, Moldavia, Armenia e Azerbaigian. Mercoledì 31 maggio, la presidente Von der Leyen incontrerà la presidente Sandu. Borrell inaugurerà la nuova Missione di partenariato dell’Unione europea in Moldavia e consegnerà alle Forze armate moldave l’equipaggiamento finanziato dal Fondo europeo per la pace. Il 1° giugno l’Alto rappresentante Ue incontrerà il premier moldavo Dorin Recean.