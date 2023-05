Don Pino Puglisi: un milione di telespettatori per il doc “Me l’aspettavo”. Mons. Viganò, “un valore per il Paese”

È stato visto da quasi un milione di spettatori, ieri sera in seconda serata su Raiuno, “Me l’aspettavo – Il sorriso di don Puglisi”, il documentario prodotto da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari.

Un grande successo per il nuovo documentario che ripercorre la vita di don Puglisi nel trentennale della sua uccisione ad opera della mafia e nel decimo anniversario della sua beatificazione. “Il successo straordinario del documentario ‘Me l’aspettavo – Il sorriso di don Puglisi’ che ha raggiunto il 9,2% di share sfiorando un milione di telespettatori è una conferma del valore di Rai Documentari – dichiara mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e presidente della Fondazione Mac – Memorie audiovisive del cattolicesimo -. Unire le forze creative e produttive del Servizio pubblico qual è la Rai e dell’imprenditoria audiovisiva giovane come Officina della Comunicazione è una scelta strategica vincente. Inoltre questo tipo di documentari che mi auguro possano proseguire, permettono anche la valorizzazione del patrimonio storico e storico-audiovisivo del nostro Paese”. “Sono particolarmente felice per il risultato conseguito, che testimonia l’apprezzamento del pubblico di Rai1 per il genere documentario, quando questo riesce a portare all’attenzione storie esemplari e appassionanti come quella di don Puglisi. Il documentario si conferma essere un linguaggio necessario per il Servizio pubblico, capace di raccontare e amplificare a livello nazionale i personaggi che ci rendono orgogliosi e ci mostrano modelli virtuosi”, dice Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari.