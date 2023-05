Comunicazioni sociali: Sicilia, da domani a Siracusa la due giorni “Parlare col cuore” promossa dalla Conferenza episcopale. Apertura con Gisotti

Sarà Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ad aprire domani, mercoledì 31 maggio, la due giorni organizzata a Siracusa dall’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale siciliana sul tema “Parlare col cuore”.

La prima sessione, con inizio domani alle 9, sarà dedicata a “Il messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Il rispetto delle carte deontologiche”. Oltre a Gisotti, interverranno mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, Luigi Ferraiuolo, giornalista di Tv2000, e Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell’Ucsi. Sono previsti gli interventi di don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio regionale per la Cultura e le comunicazioni sociali della Cesi, Gaetano Rizzo, consigliere nazionale dell’Ucsi, Orazio Mezzio, direttore del settimanale Cammino. Modererà Alessandro Ricupero, vicedirettore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa. Nel pomeriggio, dalle 14.30, si parlerà di “Web, social ed etica. Educare alla responsabilità virtuale” con don Vittorio Rocca, docente di Teologia morale allo Studio teologico San Paolo di Catania, Santina Giannone, fondatrice di Reputation lab e Mario Agostino, direttore dell’Ufficio pastorale per la Cultura della diocesi di Acireale. Interverranno don Giuseppe Rabita, direttore della segreteria pastorale della Cesi, Salvatore Di Salvo e Alberto Lo Passo, presidente dell’Ucsi Siracusa. Infine giovedì 1° giugno a partire dalle 9 la sessione su “Don Peppe Diana ed il coraggio delle lacrime della Madonna”. A parlarne saranno l’arcivescovo Francesco Lomanto, Luigi Ferraiuolo, don Aurelio Russo, rettore della basilica-santuario Madonna delle Lacrime, e Orazio Mezzio. Interverranno mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio pastorale per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, e Prospero Dente, segretario di Assostampa Siracusa. Modererà Andrea Cassisi dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Piazza Armerina.

A promuovere gli incontri sono l’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale siciliana, l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, l’Unione cattolica stampa italiana, l’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, in collaborazione con Assostampa Siracusa e settimanale Cammino.