Commissione Ue: vertice sullo sport e l’innovazione. Soluzioni per l’industria del settore

Oggi la Commissione organizza il primo vertice sullo sport e l’innovazione che riunisce a Bruxelles responsabili politici, rappresentanti delle imprese e della ricerca e membri della comunità sportiva, tra cui la Fia (Federazione internazionale dell’automobile), European Aquatics e la Spanish Football League (La Liga). Il vicepresidente per la promozione del nostro stile di vita europeo, Margaritis Schinas, terrà un discorso al vertice. “Circa 100 partecipanti provenienti da tutta Europa discuteranno delle tendenze e delle sfide nell’innovazione sportiva, nonché delle opportunità di finanziamento attraverso i programmi dell’Ue. Le discussioni si concentreranno su tre aree chiave per il settore sportivo: come supportare le prestazioni degli atleti competitivi, come rendere le infrastrutture e le attrezzature sportive più sostenibili e come sfruttare al meglio le opportunità della transizione digitale”. Il vertice discuterà anche del futuro dell’attuale iniziativa Share (SportHub: Alliance for Regional Development in Europe). L’iniziativa Share rinnovata si baserà sulla piattaforma e sulla rete attuali per continuare a sostenere lo sport e l’attività fisica.