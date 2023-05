Giornata senza tabacco: Iss, domani sarà pubblicata la nuova Linea Guida per il trattamento della dipendenza”, con scenari generati anche da nuovi prodotti

Sarà pubblicata domani, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Oms, la nuova “Linea Guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e dalla nicotina”, che aggiorna la precedente edizione del 2008, la prima che tiene conto, per la prima volta, degli scenari generati dai nuovi prodotti entrati in commercio negli ultimi anni. Attraverso le risposte a nove quesiti, spiega una nota diffusa oggi pomeriggio dall’Istituto superiore di sanità (Iss), il documento valuta l’efficacia di tutti i trattamenti disponibili, dal counselling alla farmacoterapia agli interventi digitali, ad esempio attraverso app, formulando le relative raccomandazioni per gli operatori. Per la prima volta, viene affrontato anche il tema di come trattare la dipendenza dai nuovi dispositivi sul mercato, dalle sigarette elettroniche ai dispositivi a tabacco riscaldato, con l’indicazione di alcune buone pratiche cliniche.

“Questa è la prima Linea Guida che include, oltre al trattamento della dipendenza da sigaretta di tabacco tradizionale, anche il trattamento della dipendenza da nicotina indotta dai nuovi prodotti comparsi sul mercato – sottolinea Simona Pichini, che dirige il Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss -. È molto importante sottolineare che le evidenze scientifiche raccolte attualmente indicano come i nuovi prodotti non rappresentino uno strumento per la cessazione del consumo di sigaretta tradizionale”.

Le raccomandazioni riportate nella Linea Guida sono state sviluppate da un panel multidisciplinare e multiprofessionale, composto da esperti di riconosciuta autorevolezza e competenza professionale in ambito nazionale e da due membri laici, che hanno rappresentato i valori e le preferenze dei pazienti. Il gruppo di lavoro, coordinato dall’Iss, ha analizzato la letteratura scientifica disponibile sull’argomento oggetto della linea guida e ha utilizzato il metodo “Grade”, sviluppato dal Grade Working Group della Mc Master University canadese, per procedere, in modo strutturato e trasparente, dalla valutazione delle evidenze scientifiche alle raccomandazioni di pratica clinica, in conformità agli standard metodologici di sviluppo delle Linee guida, definiti dal Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure (Cnec) dell’Iss.

Il processo di sviluppo della Linea Guida ha previsto anche delle procedure di consultazione pubblica dei portatori di interesse, invitati a esprimere le loro osservazioni sulle raccomandazioni preliminari formulate da panel e la revisione esterna del documento da parte di esperti indipendenti, selezionati in virtù delle loro competenze professionali e metodologiche.

Da questo lavoro sono scaturite 29 raccomandazioni di pratica clinica, una raccomandazione per la ricerca e 8 indicazioni di buona pratica clinica, che gli operatori potranno utilizzare per indirizzare i trattamenti. “È importante – commenta il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro – potersi avvalere delle ultime evidenze scientifiche disponibili per poter orientare le scelte dei cittadini”.

Le linee guida saranno disponibili da domattina sul sito https://www.iss.it/it/snlg-copertina.