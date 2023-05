Famiglia: Fafce, al Parlamento europeo approda il concorso artistico “Chi è San Giuseppe per me?”

La Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) invita gli artisti a riflettere sulla paternità attraverso la figura di San Giuseppe. Il 14 giugno nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo, dalle 17.00 alle 20.00, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso artistico europeo 2023 “Chi è San Giuseppe per me?”. Lo comunica la Fafce in una nota. Gli artisti che hanno partecipato al concorso hanno provato a rispondere all’interrogativo: “Come possiamo ispirarci nel 2023 a questo santo patrono dei padri?”. Gli obiettivi del concorso artistico europeo sono di “incoraggiare la promozione dell’arte a livello europeo” e di “favorire la visibilità dei padri in tutti gli ambiti della vita, spesso trascurati o negletti”. Si premieranno gli artisti che hanno partecipato a diverse categorie del concorso: pittura-disegno-grafica; scultura-ceramica-vetro colorato; fotografia; musica; fumetto. Ad aprire l’evento saranno il vicepresidente della Fafce, Cornel Barbut, e l’eurodeputata Izabela-Helena Kloc. Interverrà, poi, Fabrice Hadjadj, filosofo e scrittore di “Essere padre con San Giuseppe”. Infine, ci sarà una dichiarazione della giuria del premio e la premiazione dei vincitori del concorso.