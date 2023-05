Nicaragua: due sacerdoti della diocesi di Estelí arrestati dal regime di Ortega. Ora sono “a disposizione delle autorità” in una struttura religiosa a Managua

(Foto ANSA/SIR)

Due sacerdoti cattolici in servizio nel nord del Nicaragua, nella diocesi di Estelí, sono stati arrestati dalla polizia negli ultimi tre giorni e sono sotto inchiesta da parte delle autorità. Lo ha comunicato ieri la diocesi di Estelí, precisando che al momento i due sacerdoti sono in una struttura ecclesiale, a Managua, ma a disposizione degli inquirenti. Il comunicato afferma che i detenuti sono padre Eugenio Rodríguez Benavides, parroco della chiesa Divina Providencia di Jalapa, nel dipartimento di Nueva Segovia, e padre Leonardo Guevara, parroco della cattedrale di Estelí. I due nicaraguensi sono stati “ricercati dalla Polizia nazionale rispettivamente sabato 20 e lunedì 22 maggio”, ha aggiunto.

Secondo il comunicato, i sacerdoti sono stati portati dalla polizia a Managua “in una delle case di formazione della Chiesa”, mentre “si sta svolgendo un’indagine su questioni amministrative dell’ormai defunta Caritas diocesana di Estelí”. Va ricordato che l’attuale amministratore diocesano della diocesi è il vescovo di Matagalpa, mons. Rolando Álvarez, agli arresti dallo scorso agosto, e condannato tre mesi fa a 26 anni di carcere dal regime di Daniel Ortega.

“Sappiamo che stanno bene nella loro integrità fisica, ma agli ordini delle autorità del Paese”, prosegue la nota della diocesi, che ha ringraziato tutti i parrocchiani “per la loro preoccupazione e il loro affetto per tutti i sacerdoti”: “Vi chiediamo di accompagnare questo processo con le vostre preghiere e la vostra calma”. Non si registrano, al momento, comunicazioni ufficiali da parte delle Istituzioni pubbliche nicaraguensi.