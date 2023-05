Mariologia: Roma, il 27 maggio un convegno su “La preghiera del rosario negli ordini cavallereschi”

La Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami), l’istituzione scientifica della Santa Sede dedicata a promuovere e favorire la scienza mariologica in vista della promozione di un’autentica pietà mariana, e la Delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio organizzano il convegno “La preghiera del rosario negli ordini cavallereschi”. Appuntamento sabato 27 maggio alle 10.30 presso l’Aula S. Antonio in via Merulana 124/B a Roma.

Terrà l’intervento di apertura il card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi. Seguiranno le relazioni di padre Stefano Cecchin, presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis, e di mons. Luigi Michele de Palma, professore di Storia della Chiesa antica e medievale presso la Pontificia Università Lateranense. Le conclusioni saranno formulate da mons. Carlo Dell’Osso, professore di Patrologia e Storia della Chiesa presso il Pontificio Istituto di Archeologia cristiana e cappellano capo della Delegazione di Roma e Città del Vaticano dell’Ordine Costantiniano. Modera il convegno Fabio Bolzetta (Pami).