Africa: Amref, domani a Roma sarà presentato un dossier sulla presenza del Continente nero nei media italiani

In occasione dell’Africa Day, domani, giovedì 25 maggio, alle ore 11, si terrà a Roma, presso Binario F (via Marsala, 29H), la presentazione alla stampa del dossier “L’Africa Mediata 2023”, curato da Osservatorio di Pavia per Amref Italia, che studia quale e quanta Africa è passata attraverso i media italiani nei mesi scorsi. Media partner dell’evento Rai Radio3.

Le migrazioni, i recenti viaggi fatti dalla premier Giorgia Meloni, dal Papa e dal presidente Sergio Mattarella, il conflitto in Sudan hanno acceso i riflettori sul Continente africano, ma quale Africa ne esce? “Africa Mediata” prova a dare una risposta. Focus speciale di questa edizione l’innovazione africana.

In una lettera aperta di 100 intellettuali africani – tra cui figura come primo firmatario il premio Nobel Wole Soyinka – rivolta ai leader e alle popolazioni africane, si legge: “L’Africa deve riconquistare la libertà intellettuale e la capacità di creare, senza le quali non è possibile rivendicare una sovranità. Deve smettere di subappaltare le nostre prerogative, riconnettersi con le realtà locali, abbandonare l’imitazione sterile, adattare la scienza, la tecnologia e i programmi di ricerca ai nostri contesti storici e sociali, ripensare le istituzioni in funzione delle peculiarità che ci accomunano e di ciò che possediamo, considerare nuove forme di governo inclusive e di sviluppo endogeno, per creare valore in Africa e ridurre la nostra dipendenza sistemica”.

Oltre ai dati del report, sono attesi all’evento protagonisti del mondo dell’informazione, due voci dall’Africa e il racconto di buone pratiche in ambito salute e innovazione nel Continente africano.