Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso oggi in piazza San Pietro alle 8.45 circa, in una piazza San Pietro gremita e baciata dal sole. A bordo insieme a lui, come è ormai consuetudine per l’udienza del mercoledì, cinque bambini, maschi e femmine, contraddistinti dai cappellini blu, che si sono goduti con sguardi divertiti il giro tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini. Il Papa, apparso sorridente e rilassato, ha risposto al saluto festoso della folla, munita di telefonini per le foto e i selfie. Non sono mancati, neanche oggi, i bambini che Francesco ha baciato e accarezzato lungo il percorso, aiutato dai solerti uomini della Gendarmeria vaticana. In piazza molte bandiere multicolori, tra cui quella argentina e quella brasiliana.