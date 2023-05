Comunicazioni sociali: Grottammare, dall’8 al 10 giugno il Meeting nazionale dei giornalisti

(Foto Meeting Grottammare)

Si terrà nelle Marche, tra Grottammare e Ascoli Piceno, dall’8 al 10 giugno, la X edizione del Meeting nazionale dei giornalisti che vedrà alternarsi oltre 30 relatori e decine di giornalisti provenienti da tutte le regioni italiane. L’evento nasce dalla collaborazione tra il quotidiano Avvenire, l’emittente televisiva Tv2000, la Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), l’Ordine dei giornalisti, l’Agenzia Sir (Servizio Informazione Religiosa), l’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei. A livello locale l’appuntamento è sostenuto dalla diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e da quella di Ascoli Piceno. Tema di questa edizione è “Giornalismo di prossimità”: ne parleranno il card. Mauro Piacenza e Alessandro Monteduro, rispettivamente presidente internazionale e direttore della Fondazione Acs, Aiuto alla Chiesa che soffre, il vescovo di Ascoli, mons. Gianpiero Palmieri, e neo vicepresidente della Cei, la vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede, Cristiane Murray; Thierry Bonaventura, Communication Manager Segreteria generale del Sinodo; il direttore Ucs della Cei, Vincenzo Corrado; lo scrittore e teologo Paolo Curtaz; il commissario straordinario per la Ricostruzione post-sisma, Guido Castelli; il presidente Fisc, Mauro Ungaro; la direttrice Agnese Pini; il sacerdote Alberto Ravagnani; docenti universitari come Massimiliano Padula, e Fabio Colagrande, vaticanista, speaker e podcaster presso Radio Vaticana. “Dopo gli anni della pandemia torniamo a vivere con entusiasmo la tre giorni del Meeting nazionale dei giornalisti”, spiega Simone Incicco, uno degli organizzatori del Meeting e tesoriere nazionale della Fisc.

I relatori e i partecipanti si interrogheranno su come proseguire la propria professione in un mondo sempre più connesso in cui a volte, invece di accorciare le distanze con i dispositivi multimediali e farsi prossimi, si rischia di perdere il contatto sia con le storie che si raccontano sia con i lettori. Una sfida importante su cui riflettere insieme”. Tra i sostenitori e gli sponsor del Meeting figurano anche l’Editrice Shalom e varie aziende come Tecnavia, Ciip, Simplast, la Banca di Ripatransone e del Fermano, Pizzeria Concetti, Gelateria Meraviglia e il Cafè del Mar. Per i giornalisti sono previsti 16 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine.