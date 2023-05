“Un saluto alla famiglia salesiana, che tanto bene fa per la Chiesa”. A rivolgerlo, a braccio, è stato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. Ricordando la festività liturgica di Santa Maria Ausiliatrice, Francesco ha citato ancora una volta “la tristezza che a tutti ci viene per la martoriata Ucraina”. “Si soffre tanto lì, non dimentichiamolo!”, l’ennesimo appello: “Preghiamo Santa Maria Ausiliatrice, che sia vicina al popolo ucraino!”.