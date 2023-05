Economia: Milano, oggi e domani all’Università Cattolica la lezione del Premio Nobel Joseph Stiglitz

L’Università Cattolica celebra il premio Nobel per l’Economia 2001 Joseph Eugene Stiglitz in occasione dei suoi ottant’anni. L’Ateneo, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, organizzerà oggi, mercoledì 24, e domani, giovedì 25 maggio, due giornate di incontri e dibattiti in onore dell’economista statunitense, professore alla Columbia University di New York, co-presidente del Gruppo di esperti sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale dell’Ocse e capo economista del Roosevelt Institute.

Nell’ambito delle celebrazioni oggi, alle ore 15.30, nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1) a Milano, Stiglitz pronuncerà la Lectio Cathedrae Magistralis della Facoltà di Economia dal titolo “An economy for a just, free, and prosperous society”. Introdurranno la lezione gli interventi del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, della preside della Facoltà di Economia Antonella Occhino e del direttore del Dipartimento di Economia e Finanza Luca Colombo.

L’iniziativa ha le caratteristiche di un convegno di presentazione di un “Festschrift”, ovvero un volume di “scritti in onore” raccolti per omaggiare il contributo di Stiglitz alla teoria economica. Oltre cinquanta gli economisti che, da oggi, si confronteranno sulle tematiche al centro degli interessi di ricerca attuali di Stiglitz, come la distribuzione del reddito, il cambiamento climatico, la governance delle grandi imprese, le politiche di stabilizzazione macroeconomica, la globalizzazione e i problemi dello sviluppo economico. Tra loro sarà presente anche Lord Nicholas Stern, l’autore del primo rapporto sul rischio climatico noto come “The Stern Review” e al quale il 16 dicembre 2022 l’Università Cattolica ha conferito la laurea honoris causa in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Tra gli altri relatori partecipanti alla due giorni di convegno spiccano Patrick Bolton, Giovanni Dosi, Cars Hommes, Ravi Kambur, David Newbery, Patrick Rey.

La giornata di oggi sarà articolata in tre sessioni dedicate ai seguenti temi: comportamenti economici e benessere; l’economia come sistema complesso; sviluppo e ambiente. Si continuerà giovedì 25 maggio, dalle ore 8.30, con altre sei sessioni che spazieranno dalle politiche di regolamentazione dei mercati alla protezione della proprietà intellettuale, dai temi della diseguaglianza a quelli della crescita.

Joseph Stiglitz ha fornito contributi pionieristici sul ruolo dell’informazione asimmetrica nelle decisioni economiche. La rivista Time l’ha infatti nominato tra le 100 persone più influenti al mondo. Nel 2000, ha fondato l’Initiative for Policy Dialogue, un think tank sui problemi dello sviluppo con sede alla Columbia University. È peraltro autore di numerosi libri tra cui, recentemente, “People, Power, and Profits, Rewriting the Rules of the European Economy” e “Globalization and Its Discontents Revisited”.