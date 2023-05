Diocesi: Savona, sabato la veglia di Pentecoste con il vescovo. Domenica mons. Marino presiederà la messa nella solennità

Sabato 27 maggio, alle ore 21, a Savona, nella cattedrale Nostra Signora Assunta, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la veglia di Pentecoste, festa cristiana che celebra l’effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa e cade nel cinquantesimo giorno a partire da quello di Pasqua.

La serata di preghiera avrà per tema “Allarga lo spazio della tua tenda” e vi interverrà don Michele Farina, missionario diocesano fidei donum nella Repubblica Centrafricana. Quest’anno la veglia segnerà la conclusione della prima assemblea del Sinodo “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando”, in cui si voterà una parte del documento finale.

Il giorno dopo, domenica 28 maggio, alle 10,30 sempre nella chiesa madre, diocesana mons. Marino presiederà la messa per la solennità di Pentecoste. Nel pomeriggio alle 18 nella chiesa San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, amministrerà il sacramento della confermazione ai ragazzi dell’omonima parrocchia.