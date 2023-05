Don Lorenzo Milani: Rai Storia, stasera in onda “Barbiana 65”. Baggio (Aiart), “un’occasione per tornare su educazione e rapporto tra docenti e studenti quanto mai di attualità”

Questa sera, alle ore 22, su Rai Storia andrà in onda il film documentario “Barbiana 65. La lezione di Don Milani”. “Una pellicola che racconta don Lorenzo Milani è anzitutto un’occasione per tornare sul tema dell’educazione e del rapporto tra docenti e studenti quanto mai di attualità ai nostri giorni”. A sottolinearlo è Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart, associazione cittadini mediali.

“Don Milani, visionario dell’educazione, aveva già intuito la centralità di questo tema proponendo e incarnando una figura di docente capace di coinvolgere e non di giudicare, di costruire ponti tra chi insegna e chi studia. Un senso e un’idea di scuola non come semplice palestra di nozioni ma come occasione di incontro e condivisione, di formazione umana nel senso più pieno del termine, perché il bambino o il ragazzo non è solo un progetto in divenire ma già persona da comprendere e stimolare”, conclude Baggio.

L’associazione cittadini mediali ritiene “interessante questo documentario, prodotto da Felix Film nel 2017 e fino ad oggi non considerato dalla Rai, anche per ribadire i temi della povertà educativa recentemente e più volte richiamati dai nostri vescovi e dal Santo Padre”.