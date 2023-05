Ecologia integrale: Patriarcato Venezia, oggi il lancio di un concorso per le scuole finalizzato alla promozione di nuovi stili di vita

Viene presentato oggi a Venezia (Seminario patriarcale, ore 12) il concorso “Ecologia integrale” promosso dal movimento dei circoli “Laudato Si'” assieme alla Pastorale giovanile del Patriarcato di Venezia, in collaborazione con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale e con The Economy of Francesco. Si tratta del primo concorso dedicato agli studenti e studentesse delle scuole superiori del Veneto per l’anno 2023/2024. Di fronte a questioni emergenti ed urgenti ambientali e sociali, il film “The Letter” del Movimento Laudato Si’ descrive una Terra che ha bisogno di persone coraggiose che se ne prendano cura. È opportuno pertanto avviare un dialogo intergenerazionale per costruire nel territorio delle proposte di nuovi stili di vita. Gli studenti saranno invitati con i loro insegnanti a scegliere tra le schede progettuali proposte, ognuna accompagnata da un testimonial d’impresa. All’iniziativa hanno infatti aderito Confindustria Veneto Est, Cgia Mestre ed altre associazioni. Tra i temi proposti anche l’attività aerospaziale, le futuristiche modalità di coltivazione e allevamento, le energie rinnovabili per abbattere i gas climalteranti tramite le comunità energetiche, il dronotrasporto e tanti piccoli accorgimenti quotidiani.

Alla conferenza stampa interverranno don Riccardo Redigolo, direttore della Pastorale giovanile di Venezia; Gabriella Chiellino, imprenditrice, membro del movimento Laudato Si’; Alberto Sereno, membro The Economy of Francesco; don Marco Zane, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e del settimanale diocesano Gente Veneta.